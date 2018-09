Libro, fondazioni interessate a marchio

(ANSA) - TORINO, 18 SET - Le due fondazioni bancarie torinesi, Fondazione Crt e Compagnia di Sanpaolo, sono interessate a "intraprendere una strada con gli enti locali per rilevare il marchio d Salone del Libro di Torino per assicurarlo alla Città". Lo ha detto il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia, a margine della presentazione del progetto per le scuole Diderot.

Quaglia ha spiegato di averne già parlato con il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino e con la sindaca Chiara Appendino, ma che per ora non c'è nulla di definito, nè incontri in programma. Circa il futuro presidente, dopo le dimissioni di Massimo Bray, che verrà individuato con il bando regionale in corso, Quaglia auspica sia "un manager di comprovate capacità". "Il Salone è un evento complesso - dice Quaglia - che ha bisogno di un vero manager, e al contempo di una persona di grande cultura. Se si trova una figura che abbia entrambe queste capacità bene, altrimenti si potrebbe anche pensare a due persone che lavorino fianco a fianco".