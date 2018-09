Lega Pro: rinviate 6 gare serie C

(ANSA) - ROMA, 18 SET - La fissazione a venerdì 21 settembre dell'udienza presso il Collegio di garanzia dello sport per il riesame dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli, relativi al format della Serie B, ha portato la Lega Pro a decidere il rinvio "a data da destinarsi" di sei partite della 2/a giornata del campionato, in programma nel fine settimana.

Queste le gare rinviate, elencate in una nota della Lega Pro: - girone A: Arezzo-Pro Vercelli Novara-Albissola Robur Siena-Pisa - girone B: A.J.Fano-Ternana - girone C: Catania-Siracusa Juve Stabia-Viterbese.