Giochi'26: Veneto e Lombardia ci provano

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del Lombardo-Veneto".

Luca Zaia e Attilio Fontana rilanciano - attraverso una nota congiunta - per una candidatura italiana ai Giochi capitanata da Milano e Cortina.