Giochi: Appendino,non ci sono condizioni

(ANSA) - TORINO, 18 SET - "In Piemonte, senza il pieno sostegno e l'impegno economico del Governo non ci sono le condizioni per organizzare i Giochi". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino. "La scelta naturale era Torino - dice - ma non ci siamo tirati indietro sulla possibilità di condividere con altri. Oggi prendiamo atto che non ci sono le condizioni per presentare questa candidatura multipla e che il Governo non è disponibile ad assumersi gli oneri finanziari di altre candidature, che siano a una o due città".