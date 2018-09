Entro il 2022 in arrivo 15 nuove Ferrari

(ANSA) - MARANELLO, 18 SET - "Entro la fine del piano stimiamo che circa il 60% delle nostre vetture sarà ibrido". Lo ha detto Louis Camilleri, a.d di Ferrari. "Per me è impossibile avvicinare la parla suv a Ferrari. Non voglio offendere nessuno ma la parola suv non va bene. Lo chiameremo 'Purosangue', sarà senza dubbio un Ferrari con performance mia vista e lo lanceremo alla fine del piano nel 2022", ha aggiunto Camilleri, sottolineando che "c'e un potenziale importante per nuovi successi di Ferrari in tutta l'Asia in particolare in Cina.

Anche il crescente benessere è un elemento a nostro favore". Sul fronte dei nuovi modelli, ha spiegato Enrico Galliera, direttore commerciale marketing di Ferrari, la Ferrari lancerà quindici nuovi modelli tra il 2019 e il 2022 nei diversi segmenti.