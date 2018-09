25/o festival Incanti, teatro di figura

(ANSA) - TORINO, 18 SET - E' dedicata al tema del viaggio, quale percorso di conoscenza, come quello di Odisseo, o viaggio reale, come quello dei migranti in cerca di nuove terre, il 25/o festival internazionale di teatro di figura, 'Incanti' a Torino dal 2 all'8 ottobre, punto di riferimento europeo per questo tipo di spettacolo.

Durante le 7 serate alla Casa del Teatro di Torino, si esibiscono compagnie provenienti da Francia, Belgio, Gran Bretagna, Olanda, Germania e Italia. Si rinnova anche Progetto Cantiere realizzato con le compagnie di teatro di figura italiane nell'intento di accompagnare i progetti di giovani artisti "cercando così di supplire - spiega il direttore Alberto Jona - alla mancanza in Italia di una scuola di teatro di figura". Le assessore alla Cultura di Regione Piemonte e Città di Torino, Antonella Parigi e Francesca Leon sottolineano "l'importanza di un festival piccolo, ma prezioso, di grande valore culturale". Apre il 2 ottobre la compagnia Controluce, con 'Il labirinto' sul mito del Minotauro.