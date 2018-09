Parte campagna #iosonosuperottimista

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Parte il 20 settembre la campagna di crowdfunding #Iosonosuperottimista. L'obiettivo è raccogliere 5.000 euro per realizzare entro il 2019 il sito dell'archivio Superottimisti, per la raccolta, la digitalizzazione e la catalogazione di pellicole Super8, 8mm e 9,5 mm Pathé Baby..

La campagna proseguirà fino all'11 novembre sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Sono previsti eventi di carattere cinematografico, musicale e anche gastronomico, dal giorno di apertura che coincide con l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. Superottimisti è un progetto culturale dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema. I Superottimisti non vogliono solo salvare le pellicole dal deterioramento e organizzarle in un archivio, ma anche e soprattutto far rivivere questi reperti visivi, 'restituendoli' alla collettività e mettendoli a disposizione per i più diversi utilizzi. Obiettivo della campagna è raccogliere 5.000 euro per l'ultimazione del database e per la realizzazione grafica e tecnica del portale.