Macfrut 2019, Piemonte Regione partner

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Il Piemonte sarà la Regione partner dell'edizione 2019 di Macfrut, la fiera internazionale dell'ortofrutta che si terrà dall'8 al 10 maggio a Rimini con 1.100 espositori attesi. Il simbolo della rassegna sarà la mela rossa igp Cuneo. Lo ha spiegato il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini, che ha illustrato a Torino le novità della rassegna.

Tra queste il paese ospite, che sarà in realtà un'intera area, l'Africa Sub-Sahariana (nel 2020 toccherà all'Africa Mediterranea). Nella Fiera saranno allestite due 'aree dinamiche', Acqua Campus, con tutte le novità nell'irrigazione e Macfrut Field Solution, un campo prova delle ultime tecnologie.

In programma anche la 2/a edizione di 'Tropical' Fruit Congress, il summit europeo dedicato ai frutti tropicali.

L'export dell'ortofrutta italiano vale 5 miliardi di euro (500 mln quello piemontese). "E' la più vecchia fiera ortofrutticola al mondo - ha detto Piraccini - e l'Italia è leader nelle tecnologie, nel packaging e in molte filiere di prodotto".