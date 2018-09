Juve:contusione Dybala,Valencia in forse

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Terapie per Paulo Dybala, alla ripresa dell'attività della Juventus, dopo la vittoria contro il Sassuolo. L'attaccante argentino ha riportato, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito della società, "una contusione al piede sinistro", che lo ha costretto a svolgere un lavoro differenziato alla Continassa. Dybala potrebbe comunque recuperare per la trasferta di mercoledì in Champions League contro il Valencia.