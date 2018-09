Giochi 26:Sala,Milano sia primo in brand

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Milano non si tira indietro dalla candidatura italiana a tre, con Torino e Cortina, per ospitare i Giochi olimpici invernali 2026 ma la città, che è quella più conosciuta a livello internazionale, deve essere la più visibile o perlomeno la prima nel brand olimpico, che dovrà riportare solo i nomi delle città. È questa in sintesi, a quanto si apprende, la richiesta che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha formalizzato nella lettera inviata al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.