Torino: Mazzarri, meritavamo stravincere

(ANSA) - UDINE, 16 SET - "Meritavamo di stravincere. Non dico altro. Il gol annullato? La società ha parlato degli arbitri. Io parlo di calcio", ha esordito duro Walter Mazzarri dopo l'1-1 a Udine. Il tecnico ha proseguito lamentandosi del terreno - "un campo di patate" - e difendendo il gioco dei granata: "Questo Torino ha giocato male solo nel primo tempo con l'Inter.

Meriteremmo almeno 3-4 punti in più in classifica. Oggi abbiamo fatto possesso per 76'. La squadra ha imposto il proprio gioco su un campo difficile. Abbiamo provato ad attaccare da tutte le parti - ha continuato Mazzarri -. Contro una squadra che fa muro e riparte in contropiede avremmo dovuto essere più bravi a non concedergli spazio. Infatti il gol è arrivato da una ripartenza". Il gol annullato a Berenguer non è andato giù al ds granata, Petrachi: "Siamo stati penalizzati - ha detto -. Io vorrei capire cosa bisogna fare: il pallone stava entrando, per quale motivo l'arbitro fischia? L'azione si sarebbe potuta rivedere al Var subito dopo, perché annullare?".