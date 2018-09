Alessandria, bruciati cassonetti rifiuti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 SET - Doppio intervento dei vigili del fuoco al quartiere Cristo di Alessandria per spegnere incendi di alcuni cassonetti dei rifiuti. Il primo allarme in via Longo, - spiegano dalla sala operativa - è stato dato da alcuni residenti della zona prima dell'alba. Poco dopo, invece, la chiamata dell'autista di un autobus che passava nella non lontana via Giolitti, dove sono stati incendiati altri contenitori. Le fiamme hanno danneggiato anche due auto parcheggiate vicino.

Accertamenti in corso da parte della polizia.