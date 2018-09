Olimpiadi '26:Zaia,Governo sia mediatore

(ANSA) - SPRESIANO (TREVISO), 15 SET - "Cortina è in grado di far fare bella figura al Paese, abbiamo un territorio motivato, non avere le Olimpiadi sarebbe lutto nazionale. Il sottosegretario Giorgetti è un grande mediatore, deve fare il mediatore fino in fondo". Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante la posa della prima pietra per il velodromo di Spresiano. "Al sottosegretario Giorgetti - ha aggiunto Zaia - dico che noi ci siamo, la candidatura è quella dell'hub più grande a livello internazionale degli sport invernali. Crediamo sia una bella sfida, dove si sono già assottigliati alcuni competitor, direi che è una partita da giocare fino in fondo. Rinunciare per polemichette e fatti di grafica o di loghi - ha concluso - francamente direi di no".