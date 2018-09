Borgate dal Vivo, 7mila partecipanti

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Chiude con numeri significativi la terza edizione di Borgate dal vivo, il più importante Festival europeo con protagonisti i territori alpini: 40 comuni coinvolti in 7 regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli e Lazio), 93 giorni di eventi di letteratura, spettacolo e musica, con 7 mila partecipanti, quadruplicati rispetto alla prima edizione. Grazie al creatore e direttore artistico, Alberto Milesi, il festival ha ridato vita culturale a borghi e borgate alpine talvolta senza residenti. "Abbiamo raggiunto risultati importanti con questa iniziativa che abbiamo lanciato per lottare contro lo spopolamento dei territori alpini, offrendo virtuosi eventi culturali", spiega Milesi.

Borgate dal Vivo è nato nel 2016 in Val Susa, la valle di Milesi, con 17 comuni. Lo scopo era riaprire le piccole scuole delle borgate. "Il mio impegno per il territorio e la cultura si rinnoverà a breve: da novembre dirigerò la stagione del Teatro Fassino di Avigliana", sottolinea Milesi.