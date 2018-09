Allegri: "Dybala trovi la condizione"

(ANSA) - TORINO, 15 SET - "Dybala deve allenarsi, trovare la condizione migliore. Non ha giocato nelle ultime due partite, perché ho fatto altre scelte tecniche". Così Max Allegri sull'argentino. "Nella 2/a avevo previsto di giocare con altri, nella 3/a è entrato bene - aggiunge -. Non discuto le sue qualità, ma adesso giochiamo ogni 3 giorni. Deve ritrovare il posto, mettersi in discussione, dimostrare sul campo come tutti.

Non conosco altre strade. Qualcuno deve rimanere fuori in una rosa di valore. Si mette pressioni addosso che non vanno bene".