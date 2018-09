Risò, tre giorni festival a Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 14 SET - Da venerdì a domenica in centro a Vercelli è di scena la 1/a edizione di "Risò-Vercelli mette l'accento sul riso", un festival in cui sono protagonisti le eccellenze enogastronomiche piemontesi tra cui il cereale simbolo della pianura vercellese. Organizzata dal Consorzio di tutela dei riso di Baraggia biellese e vercellese Dop, la rassegna è stata inaugurata oggi alla presenza della sindaca Maura Forte e dell'assessore regionale all'Agricoltura Giorgio Ferrero: "Iniziative come Risò - ha detto Ferrero - sono occasioni importanti per esaltare il riso e il suo rapporto con il territorio, un legame indissolubile su cui fare leva se vogliamo che arrivi quel salto di notorietà che è indispensabile per valorizzare la nostra eccellenza". I ristoratori Ascom propongono a pranzo e cena risotti di ogni tipo, accompagnato da Nebbioli dell'Alto Piemonte, carne piemontese, vini docg della zona di Caluso e Carema, Toma e Castelmagno dop. Domenica "Cucinar Ramingo", performance di teatro e cucina con Giancarlo Bloise.