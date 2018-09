Juve: Barzagli, nessuna lesione grave

(ANSA) - TORINO, 14 SET - "Nessuna lesione di grave entità" per Andrea Barzagli dopo gli accertamenti eseguiti oggi. Il difensore bianconero, come si legge nella nota pubblicata dalla Juventus, si è fermato in seguito "a un trauma distrattivo al polpaccio destro": nei prossimi giorni "saranno necessari ulteriori controlli". Il centrale non sarà quindi a disposizione per le sfide con il Sassuolo in campionato e con il Valencia in Champions League.