Polizia ferma pusher e viene aggredita

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Accerchiati e presi a spintoni per avere fermato un pusher. E' quanto accaduto nei giorni scorsi a due poliziotti alla periferia di Torino. Uno è stato colpito con una bici e l'altro è stato spinto contro la pensilina del tram.

Medicati al pronto soccorso, hanno riportato lesioni e contusioni guaribili in 20 e 25 giorni. Per l'aggressione, avvenuta nei giorni scorsi in corso Palermo, dove i poliziotti erano impegnati nei controlli di uno stabile, un cinquantenne italiano è stato processato per direttissima e sottoposto all'obbligo di firma. Resistenza e violenza a pubblico ufficiale, favoreggiamento e lesioni personali i reati contestati.

Una trentina le persone accorse dalle case della zona in aiuto pusher, un gabonese di 23 anni per il quale è scattata la misura cautelare in carcere per detenzione di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni. Parla di "comportamento vergognoso e inaccettabile" la sindaca Chiara Appendino, ricordando che a Torino "non esistono zone dove l'illegalità è tollerata".