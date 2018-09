Padova, mostra multimediale su S.Antonio

(ANSA) - PADOVA, 13 SET - Si chiama "Antonius" il nuovo percorso multimediale immersivo dedicato alla vita e alle opere di Sant'Antonio, presentato nella Basilica di Padova.

Un'iniziativa voluta per ricordare i 120 anni di fondazione del "Messaggero di sant'Antonio". L'innovativa modalità di fruizione dello spazio espositivo, di circa 1.000 metri quadrati, farà incontrare l'arte e la spiritualità antoniana con lo spettacolo. L'allestimento, svelato oggi in anteprima, è stato concepito e progettato dalla società Mediacor di Torino. L'idea era quella di ripensare in chiave più moderna e funzionale la Mostra su Sant'Antonio che dalla metà degli anni Settanta era collocata nei chiostri a fianco della Basilica del Santo, visitata ogni anno da milioni di pellegrini. Il percorso multimediale è costituito da alcune sale, allestite con apparecchiature tecnologiche scelte per creare uno spazio visivo e sonoro favorevole a un incontro suggestivo con il Santo e con le opere che i frati portano avanti nel suo nome.