Ortofrutta, nuova linea Gruppo T18

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Il Gruppo T18, leader nella produzione e distribuzione di ortofrutta di qualità, lancia una nuova linea, 'Il gusto del territorio', di prodotti improntati alle tipicità e ai sapori e gusti di un tempo. L'iniziativa è partita da Torino, in una vetrina d'eccezione, il Potager Royal della Reggia di Venaria, dove vengono presentate (e coltivate) 56 referenze, dalle zucche ai cavoli, dalle biete al peperone, descritte su totem che riportano le caratteristiche e i consigli per l'utilizzo. L'area è aperta al pubblico dal 14 settembre.

I prodotti della nuova linea T18 saranno venduti sia nei negozi sia nei centri della Gdo. "La realtà produttiva italiana - spiega Edoardo Raimondo, a.d. di T18 - è soprattutto costituita da piccole o piccolissime aziende agricole che fanno del territorio un paniere ricchissimo che rischia di non raggiungere più le nostre tavole per mancanza di massa critica, organizzazione e controllo delle produzioni e di un corretto approccio all'odierne realtà della distribuzione al dettaglio".