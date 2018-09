Morto scrittore e poeta Guido Ceronetti

(ANSA) - ROMA, 13 SET - E' morto a Cetona, in Toscana, Guido Ceronetti, scrittore, poeta e drammaturgo, che amava Celine.

Colpito da una broncopolmonite non si è più ripreso. Aveva compiuto 91 anni, in ospedale, il 24 agosto. Lo comunica la casa editrice Adelphi con cui aveva pubblicato nel 2017 la raccolta di aforismi e pensieri 'Messia' e nella primavera del 2018 'Odi', una scelta sue traduzioni delle odi di Ovidio.

"La scomparsa di Guido Ceronetti priva la cultura italiana di un intellettuale erudito e prolifico, un autentico poeta capace di un pensiero profondo, graffiante e illuminante".

Cordoglio anche da parte della sindaca di Torino, dove era nato, Chiara Appendino, che definisce Ceronetti "un intellettuale eclettico di cui sentiremo la mancanza". "Con la scomparsa di Ceronetti, al quale la nostra città aveva dato i natali - aggiunge - perdiamo un pensatore, un poeta, uno scrittore dalle espressioni graffianti, un acuto osservatore e commentatore della realtà vista con approcci non convenzionali".