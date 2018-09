Inalpi-Coldiretti, 60mila diari scuola

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Un diario 'firmato' dall'artista Ugo Nespolo, che educa al consumo del latte e dei suoi derivati, spiegando agli studenti della scuola dell'obbligo come funziona la filiera virtuosa. Si ripete l'iniziativa dell'azienda Inalpi, ora in tandem con la Coldiretti: quest'anno sono 45 mila i diari per gli studenti, 15 mila per gli insegnanti, distribuiti gratuitamente nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Biella, Vercelli e Novara ma anche nelle province di Imperia, Verona e a Roma.

Il diario - ha spiegato il presidente di Inalpi, Ambrogio Invernizzi - "fa parte di un ampio progetto dedicato ai più piccoli e che risponde alla scelta di puntare sulla formazione più ancora che sulla comunicazione. Mai come oggi il mondo contadino è lontano dalla campagna e questo diario è un modo per far conoscere a quante più persone possibili gli sforzi fatti dagli allevatori per fornire latte di qualità superiore. Per il territorio è importante proteggere le piccole stalle piuttosto che i grandi produttori".