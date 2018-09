Gestione Mondovicino passa a Promos

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Cambio di gestione per Mondovicino Outlet Village, l'outlet realizzato a Mondovì (Cuneo) dieci anni fa, in un'area vicina al casello autostradale della A6 Torino-Savona. Dal 1° ottobre passa dalla famiglia monregalese Caramelli alla Promos, con sede a Brescia, che si occuperà, in particolare, di amministrazione, marketing, attività di retail e manutenzione dell'immobile. La proprietà e il controllo di Mondovicino rimangono, invece, nelle mani della famiglia Caramelli. "E' una scelta fatta per la crescita della nostra realtà commerciale - spiega Andrea Caramelli, a.d. di Mondovicino Outlet - l'accordo di gestione prevede che a seguire l'attività di commercializzazione degli spazi continuerà a essere la Consedil di Gigi Gelmetti che ha costruito, insieme a noi, la rete di negozi".

Promos, fondata nel 1990 dall'attuale presidente Carlo Maffioli, ha contribuito a sviluppo, crescita e promozione di numerosi progetti immobiliari.