Aperto 'Montagne in noir' a Bardonecchia

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Aperto questa sera Bardonecchia (Torino) il festival letterario 'Montagne in noir' organizzato dal Comune con l'associazione culturale Torinoir. Proseguirà fino a domenica 16 settembre con un ricco programma di incontri letterari e tavole rotonde, ma anche momenti di convivialità durante i quali lettori e appassionati potranno dialogare con gli autori presenti. Nel Palazzo delle Feste di Bardonecchia sarà allestito un Mercatino dei Libri aperto sabato dalle ore 10 alle 20, domenica dalle 10 alle 18.

Venerdì gli autori di Torinoir incontreranno i ragazzi delle scuole medie e superiori. Tutte le informazioni sul programma, gli autori e le loro biografie, le Cene in noir, i mezzi di trasporto per arrivare a Bardonecchia e le offerte degli albergatori sono reperibili sul sito del Festival www.montagneinnoir.it