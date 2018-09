Ronaldo suona carica 'mi sento bene!!'

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Cristiano Ronaldo è carico per la ripresa del campionato e l'inizio della Champions. "Mi sento bene!! Andiamo", scrive in serata sui social, sotto una foto di gruppo alla Continassa della squadra che ha vinto la partitella in famiglia del mercoledì.

Immagine ripresa anche da altri bianconeri, tra i quali Mandzukic ed Emre Can.