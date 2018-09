Regio Torino, ecco stagione concerti

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Un cartellone di 12 concerti, importanti direttori d'orchestra e aspetti innovativi, come l'ingresso gratis per gli under 16 accompagnati, e una collaborazione con uno dei musicisti più amati, Ezio Bosso: si presenta così la stagione 2018-2019 dei Concerti dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio di Torino e dalla Filarmonica Trt. L'hanno presentata oggi il sovrintendente William Graziosi, il direttore artistico Alessandro Galoppini, il presidente della Filarmonica, Giuseppe Lavazza, e l'assessore alla Cultura della Città, Francesco Leon. Tutti a sottolineare la non scontata collaborazione per realizzare una grande edizione che punta a coinvolgere il pubblico dei più giovani.

Nel programma il Requiem di Brahms e di Faurè, il concerto a sorpresa diretto da Gianandrea Noseda, direttore della Filarmonica, un omaggio a Debussy a cento anni dalla morte, l'esecuzione di 'Oceans' di Ezio Bosso e il concerto diretto dal grande maestro Valery Gergiev.