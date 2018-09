Rapinavano anziane, presa banda ad Asti

(ANSA) - ASTI, 12 SET - Blitz della Polizia di Stato di Asti alle prime luci dell'alba nei confronti di una banda di balordi accusati di rapina e lesioni.

Quattro le persone finite in carcere, di cui due minorenni e un quinto ricercato nell'ambito di una attività investigativa della Squadra Mobile coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti e dalla Procura Minorile di Torino. Le indagini hanno preso l'avvio in seguito ad alcune rapine e furti avvenuti nel centro cittadino ai danni di anziane, una delle quali è morta dopo essere caduta.

Dall'attività investigativa è emerso che alcuni degli arrestati agivano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e che i reati venivano commessi per procurarsi la dose giornaliera utilizzando una pistola, risultata poi essere ad aria compressa.