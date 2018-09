Gestione Mondovicino passa a Promos

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 12 SET - Cambio di gestione per Mondovicino Outlet Village, il complesso commerciale costruito a Mondovì, in un'area accanto all'autostrada A6 Torino-Savona. Dal 1° ottobre passa dalla famiglia monregalese Caramelli, alla 'Promos srl di Brescia. La proprietà e il controllo continueranno a restare invece nelle mani della Tavolera srl, sempre della famiglia Caramelli.

La Promos, fondata nel 1990 dall'attuale presidente Carlo Maffioli, ha in società anche i suoi figli Filippo e Tomaso, che dal 2015 ricoprono l'incarico di amministratori delegati e gestisce fra gli altri: Franciacorta Outlet Village (Brescia), Palmanova Outlet Village (Udine), Valdichiana Outlet Village (Arezzo), Cilento Outlet Village (Salerno), Valmontone Outlet (Roma), Scalo Milano Outlet&More (Milano).