Esperti tatuaggi, 340 a raduno mondiale

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Per il nono anno si compie a Torino, al Palavela, dal 14 al 16 settembre, quello che è diventato un rito, un appuntamento molto atteso dagli amanti dei tatuaggi, che porta le novità e i big del settore, la Torino Tattoo Convention.

Arrivano da ogni angolo del mondo 340 tatuatori di cui il 40% donne. L'anno scorso alla tre giorni hanno partecipato 10.000 persone. Tatuatori e venditori dei materiali e dei manuali a chi si avvicina a questa moda in continua espansione, l'anno scorso erano dislocati in 50 stand. Per quest'anno è prevista analoga organizzazione e analogo capillare controllo medico. Durante la tre giorni si ascolta anche molta musica e si assiste a spettacoli, contest e mostre.

Tra i personaggi più attesi, oltre a 'maestri' di tatuaggio come Jack Abbott, Maya Sapiga, Max Pniewsky, Slawek Salata, anche l'attore e tatuatore David Labrava, conosciuto come 'Happy' dagli appassionati della serie tv 'Sons of Anarchy'.