Boccia, su ponte Morandi tempi veloci

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Per il ponte di Genova "bisogna evitare conflitti istituzionali che porterebbero i tempi ad allungarsi in modo incredibile". Lo afferma il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a Torino per l'incontro degli imprenditori piemontesi a sostegno dell'Alta Velocità Torino-Lione. "Bisogna calmierare le dichiarazioni. Serve un senso di sana responsabilità da parte di tutti. Noi pensiamo che la prima soluzione per Genova sia tempi certi e veloci per la realizzazione del ponte". "Se si comincia con gioco dei ricorsi il ponte non lo vedremo mai".

"Se si comincia col gioco dei ricorsi il ponte di Genova non lo vedremo da qui a tanti anni e gli operatori economici scapperanno". Quanto alle concessioni autostradali, "spetta alla politica valutare e decidere cosa fare. Abbiamo detto che bisogna evitare approcci ideologici. Non usiamo questa vicenda per aprire un fronte sullo Stato buono e il privato cattivo. Il Paese vuole soluzioni, non solo la ricerca delle colpe, questa facciamola fare alla magistratura".