Ancora afa, notte con allerta gialla

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Ancora caldo afoso sul Piemonte, in particolare sulle pianure, con massime previste in giornata a 32-33 gradi. Ma sono in arrivo temporali che potranno essere anche forti, tra la prossima notte e la mattinata di domani. Per questo l'Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) ha emesso un bollettino di allerta gialla, su Cuneese e Torinese, richiamando il rischio di "locali allagamenti e isolati fenomeni di versante".

L'alta pressione, quindi, avrà un cedimento temporaneo, con irruzione di aria fredda in quota, abbassamento delle temperature di 3-4 gradi, calo della quota dello zero termico dai 4.700 metri raggiunti nei giorni scorsi a 3800-3900.

Il tempo dovrebbe restare variabile anche venerdì, ma da sabato tornerà pieno sole e - stando alle previsioni a medio termine di 3bmeteo.com - il caldo 'anomalo' insisterà per buona parte della prossima settimana.