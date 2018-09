Vigili urbani recuperano rapace a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Un gheppio, tra i più piccoli rapaci della famiglia Falconidae, è stato recuperato a Torino da una pattuglia della polizia municipale. Notato in via Plava da un passante, il volatile è stato infilato in una scatola di cartone e trasportato alla Clinica universitaria di Grugliasco.

Le sue condizioni di salute, secondo i veterinari che lo hanno preso in cura, sono buone.