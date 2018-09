Liberty, nel 2021 primo museo italiano

(ANSA) - TORINO, 11 SET - E' in cantiere a Verbania, in una villa storica privata, l'allestimento del primo Museo del Liberty italiano. L'apertura è prevista nel 2021, ma venerdì 14 settembre ci sarà un'anticipazione a Villa Giulia di Pallanza, organizzata dal Museo del Paesaggio Verbania.

L'incontro svelerà in anteprima le linee guida nell'allestimento del museo: la programmazione di mostre tematiche, la collana editoriale 'Italia Liberty' con 9 volumi che raccolgono esempi dello stile floreale in ogni regione, le opere d'arte già raccolte, la biblioteca che già consta di un centinaio di pubblicazioni, un centro studi sull'Art Noveau.

Il curatore del museo, Andrea Speziali, direttore dell'Istituto Italia Liberty, sta raccogliendo, tramite prestiti e donazioni, le opere d'arte necessarie per costruire il perso sull'arte Liberty italiana. Ed illustrerà il suo progetto a Villa Giulia insieme a Giorgio Chiari, professore dell'università di Trento. A presentare la serata sarà la sindaca di Verbania Silvia Marchionini.