La Vendemmia nel centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Torna 'Vendemmia-Grapes in town', l'evento che dal 19 al 21 ottobre porterà le eccellenze vitivinicole del Piemonte nei palazzi storici, nelle residenze reali e nei musei della città. La manifestazione si snoderà tra i Musei Reali, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Palazzo Birago, Palazzo Carignano, Villa della Regina, Camera, il Miao, l'Archivio di Stato e il Circolo dei Lettori, passando attraverso le principali vie del centro con la collaborazione di Portici Divini.

Ci saranno degustazioni e masterclass di grandi vini, curate da Piemonte Land of Perfection e dai Consorzi di tutela soci.

Una navetta gratuita, il Degustibus, collegherà piazza Castello a Villa della Regina, dove si trova l'unica vigna urbana con una doc: qui sabato 20 ottobre si terrà un convegno dedicato ai vigneti urbani italiani, con ospite internazionale Clos Montmartre, la celebre vigna urbana di Parigi. Tra gli eventi Off la Vendemmia di Eataly e il tour del Toret da cui sgorga vino anziché acqua.