Incendio devasta deposito di fieno

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Oltre duecento rotoballe di fieno, appena accatastate su un terreno di Verolengo, in via Garibaldi, sono state distrutte da un incendio divampato ieri sera.

Il rogo, ben visibile anche a diversi chilometri di distanza a causa dell'imponente colonna di fumo, è stato domato dopo diverse ore di lavoro dai vigili del fuoco che hanno evitato alle fiamme di raggiungere la vegetazione circostante e le cascine vicine.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, nemmeno quella di un rogo doloso. Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso.