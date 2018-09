Traffico critico nel sud alessandrino

(ANSA) - TORINO, 10 SET - L'assessore ai Trasporti del Piemonte, Francesco Balocco, chiede l'intervento del Governo per finanziare gli interventi necessari a gestire l'appesantimento di traffico che si è creato nell'alessandrino dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, con le relative deviazioni del traffico.

"I problemi alla circolazione, soprattutto quella dei mezzi pesanti - dice Balocco - stanno facendo emergere ulteriori criticità, soprattutto in provincia di Alessandria, legate alla scelta dei mezzi di usare la viabilità ordinaria in alternativa a quella autostradale con un aggravio di costi a carico della Provincia di Alessandria, un aumento del traffico e dell'inquinamento e problemi di sicurezza stradale".

Per una questione di pedaggi, numerosi mezzi pesanti diretti a Genova dall'alessandrino scelgono di non entrare da Alessandria Sud ma di arrivare fino a Ovada, Per concordare gli interventi sarà chiesta la convocazione di un tavolo che coinvolga le due Regioni, Provincia di Alessandria, Mit, Anas e Autostrade.