Torinodanza, protesta anti-israeliana

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Anche questa edizione di Torinodanza Festival, come era avvenuto nel 2016, apre all'insegna della protesta contro la presenza in cartellone di una compagnia di danza israeliana. Un gruppo di persone ha manifestato questa sera davanti al Teatro Regio, in occasione dell'inaugurazione della rassegna, facendo volantinaggio contro i due spettacoli della coreografa israeliana Sharon Eyal, 'Ocd Love' e 'Love Chapter 2', in programma il 29 e il 30 settembre alle Fonderie Limone di Moncalieri (Torino). Nel 2016 la protesta aveva avuto come oggetto lo spettacolo di inaugurazione della rassegna da parte della Batsheva Dance Company. Oggi come allora i manifestanti hanno anche scritto sui manifesti affissi sui muri della città per la promozione di Torinodanza con slogan inneggianti il boicottaggio della rassegna. Il pubblico è comunque entrato tranquillamente nel Regio, presidiato dalle forze dell'ordine, senza che si svolgessero incidenti.