Ondata caldo afoso, massime di 33 gradi

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Giornate di caldo afoso anche in Piemonte per la 'fiammata' tardo estiva provocata dalla saldatura tra il promontorio di aria africana e l'anticiclone delle Azzorre. Tra domani e mercoledì il picco con massime fino a 32-33 gradi e zero termico a quota 4.700 metri. L'indice di stress termico indicato nei bollettini delle ondate di calore emessi da Arpa arriverà al valore massimo, 10 su 10.

L'anticiclone si indebolirà dalla serata di mercoledì e il giorno successivo sono previsti temporali, a cominciare dalle Alpi settentrionali e occidentali e poi in estensione nelle pianure.