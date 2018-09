Identificato alpinista morto sul Monviso

(ANSA) - CUNEO, 10 SET - E' stata identificato l'alpinista deceduto ieri sul Monviso dopo una caduta a 3700 metri di quota.

Si tratta di Claudio Fulcheri, 60 anni, di Cuneo, infermiere presso l'ospedale Santa Croce del capoluogo.

Il corpo dell'uomo, trovato ieri mattina lungo il 'sentiero della lepre', era privo di documenti. Per l'identificazione, carabinieri e soccorso alpino hanno impiegato oltre 12 ore.

Decisiva, ieri sera, la telefonata della moglie dell'alpinista, che ha avvertito le forze dell'ordine del mancato rientro del marito (previsto in serata) dopo alcuni giorni fuori casa per un'escursione attorno al Monviso.