Appendino ad alunni, "essere comunità"

(ANSA) - TORINO, 10 SET - "Aiutatevi sempre l'un l'altro e quando vedete un vostro compagno in difficoltà o da solo siate i primi a cercare di aiutarlo perché oggi la dote più importante è essere vicini a chi è in difficoltà, essere comunità, e la scuola è una grande comunità". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino si è rivolta agli allevi delle scuole elementari e medie dell'istituto comprensivo Amedeo Peyron nel primo giorno dell'anno scolastico.

"Quando avevo la vostra età, e fino a pochi anni prima di diventare sindaca, - ha confidato - ero talmente timida che se dovevo parlare in pubblico mi veniva l'ansia e non riuscivo.

Oggi mi sembra impossibile e significa che se affronti le tue paure le puoi superare". Quanto all'inizio della scuola e alle problematiche che comporta, dall'edilizia scolastica alla questione mense ha assicurato che "le istituzioni cercano di fare il massimo per rendere il servizio migliore possibile".

Insieme alla sindaca c'erano l'assessora all'Istruzione Patti e il provveditore Suraniti.