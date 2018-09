Cavallo ferito in incidente stradale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 9 SET - Il leggero ferimento di un cavallo è il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani nell'Alessandrino sulla diramazione Predosa-Bettole della A26, in direzione Milano, all'uscita dell'area di servizio Marengo.

L'animale, insieme a un altro esemplare, era trasportato da un van: secondo la ricostruzione della polizia stradale di Belforte Monferrato, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Novi Ligure, i due cavalli si sono agitati e il rimorchio si è sganciato, ribaltandosi. I proprietari hanno rifiutato la visita dei veterinari e hanno preferito continuare il viaggio verso la località in cui si teneva un raduno, per confrontarsi con il loro medico di fiducia. Per estrarre i cavalli da van è stato necessario tagliare alcune parti del mezzo.