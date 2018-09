Appendino, urgente reddito cittadinanza

(ANSA) - TORINO, 9 SET - "Credo che il reddito di cittadinanza, nella sua natura redistributiva, sia una manovra urgente per questo Paese". E' quanto scrive la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un articolo apparso sul suo blog.

Dopo avere osservato che "siamo all'alba di una rivoluzione copernicana nel modo di intendere la produzione, il lavoro, i rapporti produttivi e, di conseguenza, di tutta la società", Appendino afferma che occorre "individuare un modo per gestire questo cambiamento". "Tra le prime evidenze su cui bisogna focalizzarsi - afferma - non c'è tanto la relazione tra la tecnologia e la perdita di posti di lavoro, bensì quella tra lo sviluppo tecnologico e il divario sempre più abissale tra ricchezza e povertà".

"Probabilmente - conclude - dovremmo ripartire a considerare la povertà come causa, e non come sintomo. Motivo per cui, ribadisco ancora una volta, credo che il reddito di cittadinanza, nella sua natura redistributiva, sia una manovra urgente per questo Paese".