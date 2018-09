Pjanic si fa male in Nazionale

(ANSA) - TORINO, 8 SET - Tifosi della Juventus in apprensione per le condizioni di Miralem Pjanic. Durante la gara di Nations League disputata con la sua Bosnia contro l'Irlanda del Nord, e vinta, il centrocampista bianconero è stato sostituito nei minuti finali per infortunio. "E' da valutare, dobbiamo capire se sarà disponibile per la prossima partita", ha detto a fine gara il ct Prosinecki. Ma a rassicurare i suoi fan ci ha pensato lo stesso giocatore, apparso sorridente nella storia postata su Instagram.

"Si torna a casa. Tre punti", scrive sui social il giocatore.

Per allontanare tutti i dubbi sulle sue condizioni, sarà comunque necessario attendere gli accertamenti a cui verrà sottoposto in Nazionale.