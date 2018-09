Botte e insulti, sospese 2 maestre di una scuola materna ad Alessandria

Picchiavano ed insultavano i bimbi della scuola materna dove lavoravano. Per questo due maestre di una scuola dell'infanzia di Alessandria sono state sospese dall'esercizio dalla polizia. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile, sotto la direzione della Procura, sono partite in seguito della denuncia della madre di uno dei piccoli. Al momento sono stati accertati abusi su almeno 8 bimbi, tra i 3 e i 5 anni. In alcuni casi gli episodi sfociavano in percosse e violenti strattoni, documentati dalle telecamere nascoste all'interno della struttura. Le due maestre sono state denunciate a piede libero. Maltrattamenti su minore è il reato ipotizzato.