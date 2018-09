19esima Stracandiolo il 30 settembre

(ANSA) - TORINO, 8 SET - Torna il 30 settembre la Stracandiolo, maratona di solidarietà per raccogliere fondi a favore dell'Istituto di Candiolo. Giunta alla 19/a edizione, in questi anni ha permesso di raccogliere 150 mila euro, tutti destinati alla lotto contro il cancro. Le iscrizioni alla corsa, competitiva e non, sono aperte all'indirizzo web www.giannonesport.com/stracandiolo.

Organizzata da Giannone Running e dal Gruppo Sportivo Podistico Torino '75, la Stracandiolo fa parte del calendario regionale della Fidal. La corsa competitiva, per adulti, allievi e allieve, si snoda su un circuito di circa 9 chilometri. Più breve il percorso per cadetti (1,5 chilometri), per ragazzi (1 chilometro) e per esordienti (800 metri). Sempre sulla lunghezza di 9 chilometri si snoderà la Stracandiolo non competitiva, gara ludico-motoria aperta a tutti.

Il ritrovo davanti all'Istituto di Candiolo, dove sono previsti arrivo e partenza. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara.