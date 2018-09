Tornano a scuola 530mila piemontesi

(ANSA) - TORINO, 7 SET - Conto alla rovescia per gli oltre 530mila bambini e ragazzi piemontesi che lunedì tornano a scuola nelle 552 istituzioni scolastiche statali insieme ai circa 14mila giovani iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale nelle 27 agenzie formative della Regione.

Diminuiscono gli allievi, circa 6 mila in meno dello scorso anno, soprattutto in scuole dell'infanzia e primarie, ma aumentano gli alunni con disabilità certificata, 14.631, il 2,8% del totale, 206 in più dell'anno passato.

A illustrare i dati l'assessore all'Istruzione della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, e il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Fabrizio Manca, che parla di "una situazione molto preoccupante dei dirigenti di ruolo, 341 contro 208 reggenti, dato in aumento". In crescita rispetto all'anno scorso i docenti, 59.482 di cui 11.637 di sostegno. "Siamo una delle regioni che ha fatto più immissioni in ruolo - conclude Manca - il che consente di iniziare l'anno con più insegnanti in classe dal primo giorno".