Torino, parlano De Silvestri e Moretti

(ANSA) - TORINO, 7 SET - Divertente siparietto tra i giocatori del Torino Emiliano Moretti e Lorenzo De Silvestri durante la conferenza stampa di presentazione del progetto solidale 'Prendiamo a calci la malattia e vinciamo la coppa'.

"Cosa bevi tutte le mattine per essere a 37 anni ancora sul pezzo? Bevi qualcosa di speciale?", ha chiesto a Moretti il compagno di squadra fingendosi giornalista "di una testata tutta mia". "Tra qualche anno lo capirai, Lorenzo è un altro che arriverà alla mia età e starà bene come me", ha risposto tra le risate dei presenti Moretti, che - tornato serio - ha poi mandato un in bocca al lupo ai compagni impegnati in Nazionale.

E ha sostenuto che presto, alla luce del grande impegno notato in allenamento, altri granata sono destinati alla convocazione, tra cui secondo l'esperto difensore proprio il compagno De Silvestri.