Petrachi, Inter Mancini senza italiani

(ANSA) - ROMA, 7 SET - "Roberto Mancini e le sue parole sui giovani e gli italiani? Non giocava neanche un italiano con lui all'Inter, poteva pensarci prima. Dovremmo ricordarci cosa è successo in passato". Così il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, risponde ai microfoni di RMC Sport al ct che si era lamentato dello scarso utilizzo di calciatori italiani in Serie A. "Il sistema italiano è malato - dice Petrachi -, vanno messe delle regole e vanno rispettate. Ma il sistema è andato pian piano peggiorando. Ora ci sono troppi politici e pochi che sanno di calcio. Se non fai rispettare le regole, il nostro sport non avrà un bel futuro". Petrachi non è convinto neppure dal progetto delle squadre B, peraltro finora naufragato Juventus a parte. "Non sono convinto di questa idea, serve programmare bene e farli crescere in altri campionati competitivi", conclude il dirigente granata.