Miur, bene controlli Nas sui vaccini

(ANSA) - TORINO, 7 SET - Gli accertamenti dei Nas sulle autocertificazioni vaccinali "sono a tutela della salute pubblica, un'indagine che giudico positivamente perché c'è in gioco la salute dei bambini immunodepressi. Non si può accettare che sui social si faccia apologia di reato con genitori che inneggiano alla falsificazione delle autocertificazioni". Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, Fabrizio Manca, condivide così le preoccupazioni di alcuni colleghi di altre regioni.

"Il Piemonte è una delle regioni con copertura vaccinale molto significativa, quindi credo che la situazione delle scuole piemontesi dovrebbe essere sostenibile e gestibile. Noi vigileremo e staremo a fianco dei dirigenti scolastici. Intanto - conclude - c'è un'attività parlamentare in atto che dovrebbe concludersi a breve, attendiamo gli esiti e ci atterremo alle nuove disposizioni di legge".