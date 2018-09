Chiamparino, governo convochi tavolo Fca

(ANSA) - TORINO, 7 SET - Un appello al governo perché riunisca intorno a un tavolo azienda e istituzioni locali "per avere risposte in tempi brevi sul futuro di Fca". E' quello lanciato dal palco della festa torinese della Fiom dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e raccolto dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino. Entrambi hanno ribadito le loro "preoccupazioni legate in particolare - hanno detto - al fatto che c'è incertezza totale su come si traduca il piano industriale e di investimenti in Italia".

"Mi preoccupa molto - ha detto Chiamparino - perché non ci sono elementi che ci diano certezze, e non solo per Torino. Per questo sarebbe importante che il governo invitasse il gruppo a un incontro. Il nostro vuol essere un atteggiamento collaborativo: per raggiungere un obiettivo comune tutte le parti devono essere coinvolte".

D'accordo "sulla necessità di un tavolo per avere delle risposte dall'azienda" la sindaca Appendino.